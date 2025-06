Prelievo d’organi a cuore fermo: l’Ausl Romagna in trasferta a Napoli da Cesena

Hanno portato la loro maggiore e consolidata esperienza contribuendo al raggiungimento di un primato anche oltre i propri confini territoriali. È quanto hanno fatto i medici anestesisti dell’équipe dell’ospedale Bufalini Ecmo Team dell’Usl Romagna all’ospedale Cardarelli di Napoli. Come raccontato sulle colonne de “Il Mattino” di ieri, nei giorni scorsi, nel nosocomio partenopeo è stato effettuato il primo prelievo d’organo (fegato) a cuore fermo della Regione Campania. La procedura è stata messa a punto in coordinamento tra il Centro regionale trapianti (Crt), il Crt Emilia-Romagna e in collaborazione con l’ospedale Bufalini di Cesena e il Monaldi di Napoli. Con l’importante supporto del direttore del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin.

L’intervento è stato possibile - è stato indicato - «grazie alla donazione di un paziente campano che aveva più volte espresso in vita il desiderio che i suoi organi venissero donati».

La famiglia ha assecondato la sua richiesta e così i medici rianimatori del Bufalini, forti della loro preparazione verso operazioni di questa portata, hanno contribuito in maniera attiva alle pratiche di sala operatoria. Guidando, passo dopo passo, gli omologhi professionisti della sanità napoletana.

La donazione o il prelievo di organi può avvenire in vita a cuore battente o a cuore fermo. Nel primo caso il paziente ha perso le funzioni vitali cerebrali ed è tenuto in vita da strumenti meccanici; nel secondo, la morte è dovuta a un arresto cardiaco, ma gli organi si mantengono vitali per un breve lasso di tempo. Periodo entro il quale devono entrare in azione i reparti di Rianimazione, veri e unici protagonisti di questa tipologia di interventi. L’operazione si è conclusa con successo e con i sinceri e accorati plausi del direttore generale dell’ospedale Cardarelli Antonio D’amore e del coordinatore del Crt Campania Pierino Di Silverio. che commentando «lo straordinario risultato» ha ringraziato l’équipe del Bufalini di Cesena, indicando «per tutti, Alessandro Circelli e Manila Prugnoli, referente infermieristico Procurement Ausl della Romagna; Francesca Bravi e Tiziano Carradori della direzione sanitaria».