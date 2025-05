Precipita mentre sfalcia le rive del Savio a Cesena: i vicini chiamano i soccorsi per un 85enne, salvato dai vigili del fuoco

Per salvarlo è stato necessario un maxi soccorso. Che ha coinvolto ambulanze e vigili del fuoco. «Una situazione d’emergenza in cui tutto il vicinato si è attivato per aiutare. È stato bello vedere anche come anche in una piccola via come questa nessuno viene lasciato mai solo» hanno detto poi i parenti dell’uomo, coinvolto in un incidente questo pomeriggio alle 16.

L.P., 85 anni, si trovava nella parte terminale di via Braghitina a Borgo Paglia, zona dove vive, e con un taglia erba ripuliva le sponde del Savio. All’improvviso è scivolato precipitando 3 metri più in basso. L’allarme lanciato per soccorrerlo ha visto arrivare sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno dovuto imbragare l’uomo e issarlo verso la strada. Per lui qualche contusione e soprattutto tanto spavento. La sua situazione non era apparsa grave ai primi soccorritori malgrado la dinamica traumatica dell’evento, soprattutto rapportata all’età non più verde del ferito. Viene per ora trattenuto sotto osservazione al pronto soccorso del Bufalini dove il 118 lo ha trasportato, dopo che gli operatori dell’ambulanza ne avevano stabilizzato sul posto le condizioni cliniche.