Posticipati al 10 febbraio anche a Cesena i termini di iscrizione a tutte le scuole

Sulla base di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, le date per le iscrizioni presso le segreterie delle scuole statali infanzia, scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado sono state posticipate nel periodo che va dalle ore 08 di martedì 21 gennaio alle ore 20 di lunedì 10 febbraio.

Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali il periodo di iscrizione si prolunga fino a lunedì 10 febbraio. In questo caso la domanda deve essere presentata, esclusivamente online utilizzando le credenziali SPID o CIE, al link https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, ci si può rivolgere, previa prenotazione, allo Sportello Facile (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/).

L’attivazione di tutti i servizi scolastici comunali (mensa, trasporto pubblico e post-scuola) potrà essere richiesta a partire da domani, mercoledì 8 gennaio. Per tutte le informazioni si rimanda al sito dell’Ente: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/iscrizioni-anno-scolastico-2025-2026/.