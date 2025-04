Niente fondi al momento per quattro strade sinistrate di Roncofreddo. Nell’incontro a Forlì di due giorni fa, un’inaspettata doccia fredda si è abbattuta sul comune collinare. Sono stati stralciati i fondi destinati ad interventi di ricostruzione necessari ed urgenti su quattro strade comunali di Roncofreddo.

Assenza di copertura

Durante l’incontro che si è tenuto nella sede della Provincia di Forlì-Cesena mercoledì scorso e a cui hanno partecipato la sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, e il vicesindaco Enrico Marangoni, la Società Sogesid e la nuova struttura commissariale guidata da Fabrizio Curcio hanno confermato l’assenza di copertura finanziaria per l’esecuzione di importanti ed urgenti interventi su via Rudigliano, via Peschiera II° tratto, via Compagnia (a Ciola Araldi) e via Rubicone II° tratto. In particolare su via Compagnia i parlamentari di centrodestra avevano lanciato strali contro la presunta “incapacità ” del Comune di Roncofreddo, mentre ora non sono seguiti i fatti e la copertura finanziaria che avevano assicurato.

Fondi “apparsi e scomparsi”

«Ad ottobre 2023 l’Amministrazione di Roncofreddo ottenne di avere a disposizione, con l’ordinanza commissariale numero 13, l’importo di euro 3.450.000 per questi interventi – ricorda con precisione la sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, che attualmente è anche la consigliera provinciale con la delega alle infrastrutture e viabilità del Comprensorio cesenate -. Con l’emissione dell’ordinanza numero 33, queste risorse sono state drasticamente ridotte a 568.523 euro prevedendo, di fatto per questi interventi, la sola progettazione ma non le somme per l’esecuzione dei lavori». Che, ora è stato confermato, non sono più previste.

Ora la nuova retromarcia