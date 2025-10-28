Polizia Locale, rinnovata la collaborazione tra Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone e Mare

Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, insieme all’Unione Rubicone e Mare, rinnovano la collaborazione sul fronte della sicurezza urbana e delle attività di controllo del territorio, prorogando per ulteriori dodici mesi l’accordo di collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia Locale, sottoscritto originariamente il 12 novembre 2024. L’accordo resterà in vigore fino all’11 novembre 2026.

L’intesa, finalizzata al mutuo aiuto operativo, all’interscambio di attrezzature, mezzi, informazioni e competenze professionali, ha l’obiettivo di rafforzare le attività coordinate e congiunte di polizia stradale e amministrativa, con lo scopo di potenziare i controlli sul territorio e contrastare fenomeni di degrado urbano, microcriminalità e comportamenti antisociali.

Considerata la vicinanza geografica dei territori e rilevata la comune presenza di fenomeni di microcriminalità spesso attribuiti agli stessi soggetti già noti alle Polizie locali e alle Forze dell’ordine, si è ritenuto necessario ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per sviluppare condivise azioni di prevenzione e contrasto del degrado che gravano sulle comunità di riferimento. “Alla luce dei risultati positivi ottenuti nel primo anno di collaborazione – commenta l’assessore alla Sicurezza e legalità del Comune di Cesena Luca Ferrini – le Amministrazioni hanno ritenuto opportuno proseguire le attività a beneficio delle singole comunità di riferimento e di tutto il territorio. Esattamente come avvenuto fino ad oggi, le Polizie locali continueranno a collaborare per garantire la massima efficacia e deterrenza delle attività di controllo, a tutela della sicurezza di residenti, ma anche degli operatori economici e dei visitatori. A questo proposito sono previsti incontri periodici di coordinamento e verifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti”.

L’accordo sottoscritto, tra le altre cose, conferma le aree di competenza che, per quanto riguarda i servizi di polizia stradale, interesseranno le strade di confine tra i Comuni di Cesena e Roncofreddo, nonché tra i Comuni di Cesena e Cesenatico; per i servizi di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana, si opererà sui territori di competenza delle Polizie Locali dell’Unione Rubicone e Mare, di Cesena e di Cesenatico.