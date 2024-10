Polizia Locale, l’accordo tra Cesena e Unione Rubicone Mare esteso a Cesenatico

Sottoscritto nel mese di luglio 2023 e concluso nel mese di luglio 2024 l’Accordo per la gestione in collaborazione di alcuni di servizi operativi di prevenzione e controllo stretto tra i comandi della Polizia locale di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare ha garantito al territorio un miglioramento della sicurezza stradale, della sicurezza urbana e del controllo e repressione dell’abusivismo commerciale. Gli agenti dei due comandi, nel periodo oggetto della Convenzione, hanno svolto 27 attività nel territorio di Savignano sul Rubicone (in turno serale) e 35 nel territorio di Cesena, in turno diurno. Nel dettaglio, sono: 742 le persone identificate e controllate, perché fermate in spazi pubblici monitorati o colte in atteggiamenti sospetti o situazioni meritevoli di approfondimento. Tra questi: 9 le denunce per detenzione droga a fine di spaccio; 33 le persone segnalate per detenzione droga uso personale; un arresto per spaccio; una denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti; un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. E ancora: 11 persone sono state denunciate per delitti contro il patrimonio, 2 denunciate per porto strumenti atti ad offendere, 7 persone denunciate per delitti contro pubblico ufficiale, 5 persone sono state accompagnate in Commissariato per identificazione; 2 sono state sanzionate per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, e 4 sono gli accertamenti e le contestazione di illeciti per ospitalità non comunicata e irregolare occupazione di immobili.