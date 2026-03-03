Poesia e narrativa, premiati due studenti cesenati

CESENA. Studenti cesenati premiati. Sono tre i giovani studenti dell’Emilia Romagna che si sono aggiudicati un riconoscimento alla XIX edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa – Litteralis ideato da Piazza dei Mestieri, tra i pochi e tra i più longevi in Italia dedicato esclusivamente agli studenti delle scuole Superiori di Secondo Grado di Istituti Tecnici, IPSIA e Centri di Formazione Professionale. Nella cornice della sala Polifunzionale della Piazza dei Mestieri di Torino sono stati premiati 12 tra ragazze e ragazzi, incluse diverse menzioni speciali, tra gli oltre 250 elaborati candidati per le due sezioni in gare, Poesia e Narrativa.

Nato nel 2006, il premio conta ormai migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Il tema di questa edizione “Pagine dal Futuro... il Nostro!” chiedeva ai partecipanti di riflettere sul proprio vissuto, dalle inquietudini e dai desideri personali, per mettersi in ascolto di un futuro possibile.

Per la sezione Narrativa, il vincitore del primo premio è Marco Marozzi, 14 anni, dell’Istituto Tecnico Blaise Pascal di Cesena (FC), con il titolo: 2052 Ultimo Ordine: Amare. Premiata con il terzo posto anche Valentina Rossi, 18 anni, dell’Istituto Versari di Cesena (FC), con Frutto Tardivo.

Jacopo Benetti, 18 anni dell’istituto Copernico Carpeggiani di Ferrara, si è assicurato la menzione speciale con il racconto Il mio futuro.

Tutti i 12 lavori premiati sono stati votati da una giuria di esperti e scrittori: Cristiana Poggio, Vicepresidente Fondazione Piazza dei Mestieri; Alfredo Rienzi, poeta e critico letterario; Silvia Rosa, scrittrice e poeta; Claudia Mirrione, critica letteraria e vicedirettrice di “Poesia del nostro tempo”.

Ai vincitori sono state consegnate targhe premio e buoni spesa e-commerce per un valore totale di 1.300 euro, a cui si aggiungono inoltre due buoni spesa e-commerce per le scuole di appartenenza dei vincitori di Poesia e di Narrativa, per un valore complessivo di 600 euro.