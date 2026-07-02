Pioggia e vento forte in Romagna: Vigili del Fuoco in azione per alberi e rami caduti in strada

Previsioni meteo in gran parte confermate e da ieri, mercoledì 1 luglio, il territorio dell’Emilia Romagna è interessato da una perturbazione meteorologica che ha causato un sensibile incremento del lavoro per i comandi dei Vigili del Fuoco.

Da ieri diversi territori provinciali hanno registrato un totale complessivo di 803 interventi. Nello specifico, le squadre del comando di Bologna hanno effettuato 193 soccorsi. Nel settore romagnolo e costiero si contano 89 interventi per la provincia di Forlì-Cesena, 36 nel territorio di Ravenna e 34 a Rimini. Le attività di soccorso si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi, tettoie e parti pericolanti divelte dalle forti raffiche di vento. Nonostante l’alto numero di richieste gestite dal personale in servizio. In nessuna delle province colpite si segnalano criticità di rilievo a persone o feriti.