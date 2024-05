Piogge torrenziali in Romagna, chiuso un tratto della E45

A seguito delle “piogge torrenziali” e dell’ammaloramento del piano viabile, è stato chiuso un tratto dell’E45, in Romagna, in direzione sud. Lo annuncia Anas, spiegando che la decisione è stata presa “per garantire la sicurezza degli utenti”. Il tratto in chiuso al traffico è quello della strada statale 3 Bis Tiberina a Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) in direzione Terni all’altezza del km 202,300”. Il traffico viene deviato lungo la viabilità provinciale, allo svincolo “Roma Bivio Montegelli” km 207,900, con rientro in statale a “Montecastello” km 207,900. Resta chiuso anche lo svincolo di Mercato Saraceno al km 203. Sul posto è subito intervenuto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza, aggiunge Anas.