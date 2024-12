Pienone al Foro annonario di Cesena per il “Brunch senza glutine” Dell’Aic

Una mattinata di animazione intensa per il Foro Annonario grazie all’iniziativa messa in campo (dalle 10 all’ora di pranzo) dall’Aic di Cesena.

Erano 163 i prenotati ma alla fine si sono affacciate molte più persone ieri a quello che è stato il primo “Brunch senza glutine”, che ha visto protagonista Cesena e lo spazio attorno al “Bar del Mercato” interno al Foro Annonario. I celiaci hanno potuto gustare un’abbondanza a metà tra colazione e pranzo (nel perfetto stile brunch) di leccornie interamente preparate senza glutine.

Aic Cesena, in collaborazione con la blogger cesenate Vittoria notoastforbreakfast, ha organizzare per la prima volta in città questa iniziativa, coinvolgendo tre laboratori artigianali della Romagna: Zero Farina di Cesena, Amélie di Sant’ Angelo di Gatteo e Food senza glutine di Cervia, che hanno preparato i piatti da gustare a prezzo concordato.