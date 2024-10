Picchia la convivente le rompe un timpano: ancora un codice rosso a Cesena

Non si placa lo stillicidio di violenze alle donne. Un altro “Codice Rosso” è scattato in queste ore dopo che una 31enne è finita all’ospedale, costretta a farsi medicare in pronto soccorso per le lesioni subite “da lui”.

I due sono quasi coetanei e per un periodo hanno convissuto. Poi il rapporto di coppia si è incrinato e sono iniziate le liti. Nel cuore della scorsa settimana la situazione è degenerata. E l’ex convivente ha aggredito la donna colpendola ripetutamente. Uno degli schiaffi le ha procurato la frattura del timpano all’orecchio sinistro. Questa la diagnosi principale, oltre ad altre tumefazioni, emersa dalle cure ricevute in pronto soccorso dalla 31enne cesenate. Quando i sanitari hanno capito i motivi e le dinamiche che avevano portato a quel tipo di ferite, hanno fatto scattare le procedure per il “Codice Rosso”. La donna ha ricevuto assistenza psicologica in ospedale oltre che le medicazioni necessarie. Non ha inteso però essere posta sotto protezione in una struttura lontana da potenziali altri pericoli derivanti dal suo ex convivente. L’uomo infatti, come sostenuto dalla vittima, ora di casa se n’è andato e quindi non le serviva un riparo diverso dalla sua normale abitazione. A differenza di quanto troppo spesso accade in fatti come questi, sempre più frequenti anche nel Cesenate, la 31enne ha però deciso di sporgere formale denuncia per le lesioni patite. Così il percorso del “Codice Rosso” avviato proseguirà il suo iter. E l’accaduto arriverà immediatamente al vaglio della magistratura perché possa decidere se, nell’immediato dopo la querela ed in attesa dei futuri procedimenti penali per la vicenda, l’uomo debba ricevere un ammonimento o un provvedimenti restrittivo superiore come ad esempio quello del divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna in attesa di giudizio.