Picchia i poliziotti che gli notificano 6 giorni di domiciliari: condannato 38enne di Cesena

Il suo nome è già negli annali della cronaca nera cittadina per essere stato la prima persona a subire dalle forze dell’ordine una scarica elettrica col taser. Adesso c’è una nuova condanna, dopo quell’episodio che risale al mese di novembre del 2022, quando aggredì gli agenti, e ne ferì due, durante lo sgombero forzato dell’ex azienda “Sacim”.

M.O., 38enne, una decina di giorni fa in piazzale Silver Sirotti, sul retro della stazione ferroviaria, aveva aggredito due poliziotti che per l’invasione della ex “Sacim” del 2022 gli dovevano notificare un’ordinanza con 6 giorni di arresti domiciliari “di residuo” da scontare. Difeso dall’avvocata Eleonora Montaletti, dopo le manette per resistenza, ieri l’uomo è tornato davanti al giudice Ramona Bizzarri (nell’aula in cui il pubblico ministero era Francesco Buzzi), dove nel rito direttissimo svoltosi in Abbreviato è stato condannato ad un anno di reclusione con il pagamento delle spese processuali.