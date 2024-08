Petizione online per chiedere che il Cesena Fc non venda De Rose e Silvestri

Una sorprendente petizione online è stata lanciata oggi sulla nota piattaforma change.org per chiedere alla società Cesena Fc di confermare anche per il campionato di serie B alle porte due giocatori molto amati dai tifosi bianconeri, che si vorrebbero cedere sul mercato e per questo non sono stati convocati neppure per la gara di oggi con il Verona in Coppa Italia. Sono il centrocampista Francesco De Rose e il difensore centrale Luigi Silvestri e una raccolta firme per chiedere di tenerli anche per la stagione calcistica 2024-2025 è stata lanciata ieri dal gruppo “Quei ragazzi di Ronta”, attraverso un canale che è inconsueto vedere utilizzato per questo genere di appelli.

Iniziativa insolita

Di solito change.org contiene petizioni per sollecitare cambiamenti a sfondo politico o sociale, spesso legate a fatti di cronaca che raramente hanno a che fare con lo sport. Men che meno col calciomercato. Spesso riguardano invece violenze, guerre e ingiustizie, negli angoli più disparati del pianeta.

Ma questa volta qualcuno ha ritenuto di dovere utilizzare questo strumento per fare sentire pubblicamente la voce dei tanti estimatori di De Rose e Silvestri. Nel testo della petizione online sulle considerazioni di tipo tecnico prevalgono quelle emotive e affettive, basate sul legame esistente con quelle che il promotore e i sostenitori dell’appello considerano due bandiere della squadra del Cavalluccio.

Parole di stima e di affetto

«Negli ultimi due anni - è scritto - si sono rivelati molto più che calciatori per noi tifosi del Cesena Fc. Grazie alla loro abnegazione al lavoro e l’attaccamento ai colori bianconeri ci hanno permesso di raggiungere il traguardo della serie B. La serie B è loro e se la sono meritata sul campo. Una cavalcata fantastica raggiunta anche grazie a loro. Sono quel tipo di giocatore che tutti i tifosi vogliono in campo ogni domenica. Li abbiamo visti letteralmente sputare sangue per questi colori e dare sempre il 100%».

Dopo queste parole di attaccamento ai due calciatori, viene espresso sconcerto per le intenzioni della società di venderli: «Ora ci troviamo di fronte a un ostacolo. La società pare se ne voglia privare per la prossima stagione. La nostre preoccupazioni aumentano ogni giorno che passa senza notizie riguardo a un rinnovo. Facciamo sentire la nostra voce e assicuriamoci che Luigi Silvestri e Francesco de Rose rimangano a Cesena».

Tante adesioni in poche ore

Questo appello, nel giro di poche ore da quando è stato reso pubblico questa mattina, è stato raccolto da un gran numero di tifosi. Alle 22 si erano già sfiorate le 200 firme.