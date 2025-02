Perse in mezzo alla neve: rintracciate e salvate a Verghereto

Alle ore 17, con il buio che stava avanzando, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, è intervenuta per soccorrere due escursioniste che avevano perso l’orientamento in mezzo alla neve sul sentiero Cai 125 in località San Alberico, nel comune di Verghereto.

“Tramite la sala operativa si riusciva ad individuare la posizione esatta ed indirizzare la squadra sul posto che provvedeva a riaccompagnare le due in luogo sicuro senza conseguenze fisiche” spiegano gli operatori del 115.