“Pericoli e degrado”: continuano le proteste dal parcheggio Machiavelli a Cesena VIDEO

“Sporco e pericoloso, per se stessi e per gli altri”. Tornano dopo un mese esatto le proteste da parte di normali fruitori del parcheggio Machiavelli, posto sotto la zona Ex Zuccherificio. Anche perché la situazione non è mutata.

Mentre in passato si lamentava esclusivamente la presenza di tossico dipendenti che frequentavano la zona alla ricerca di un riparto per il “buco quotidiano”, ora chi normalmente usa l’area (spesso o dipendenti delle aziende di zona abbonati alla sosta) ma anche chi la utilizza saltuariamente, continua a segnalare pericoli di varia natura. «Ancora la pulizia programmata degli spazi non viene effettuata: residui a terra di bottiglie e ciarpame sono presenti nella stessa posizione da tempo. Le porte laterali che danno accesso al parcheggio ed ai garage vengono spesso lasciate aperte di notte creando un andirivieni di persone poco raccomandabili».

Una settimana fa in orari notturno la polizia ha effettuato un blitz identificando e denunciando tre persone (due uomini ed una donna) noti tossico dipendenti e che fruivano della zona sia per i consumo di droghe che per passarvi la notte. Oggi un paio di addetti alle pulizie sono stati inviati sul posto ed hanno trovato un panorama desolante: fatto di porte laterali spaccate e di vani utilizzati come bivacchi da senza tetto e tossico dipendenti. «Una situazione dunque - chiosano i residenti - che continua ad essere precaria».