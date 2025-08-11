Per rubare negli stand i ladri devastano il mercato all’ingrosso di Cesena FOTOGALLERY

Hanno racimolato un bottino in contanti di fondo cassa inferiore ai 5mila euro. Ma per farlo hanno creato danni per oltre 20mila i ladri che due notti fa hanno preso di mira il mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Una banda che si era ben organizzata a progettare il colpo e che ha agito per un paio d’ore, spaccando inferriate e finestre per entrare negli uffici alla ricerca di registratori di cassa e contanti.

Le telecamere di sicurezza degli standisti hanno registrato movimenti tra le 22 e mezzanotte circa. Soltanto oggi però, quando riapriranno gli uffici del For, gli investigatori avranno a disposizione tutto il pacchetto di immagini di sicurezza che porterà a capire in quanti siano stati ad agire e come abbiano operato. Secondo quanto appurato finora i malviventi hanno rotto in punti distinti le recinzioni esterne al Mercato (forse per entrare prima e per scappare poi) e hanno tralasciato gli stand più vicini all’esterno, troppo visibili dalla strada, e quelli meno organizzati, concentrandosi su quegli operatori di mercato che sul posto tengono a presidio fisso anche uffici dedicati a logistica e rivendita. È li che volevano cercare i soldi. Ognuno dei derubati ha perso in contanti poche centinaia di euro. Per una somma complessiva che dalle prime stime non supera i 5mila totali. Ma è per arrivare a quei soldi che i ladri hanno creato danni molto più ingenti. Prima con un flessibile a batteria hanno iniziato a tagliare le inferriate per arrivare ad introdursi in capannoni e uffici. Una volta esaurite le batterie del flessibile hanno usato qualcos’altro di potente per proseguire a strappare le inferiate dai muri fatti con mattoni di tufo. L’idea è che possano aver usato uno dei muletti sollevatori a disposizione del mercato. Ma al mattino, quando è stato scoperto il furto, gli stessi erano tutti in carica e al loro posto, dove erano stati lasciati alla chiusura. Quindi a fare maggiore chiarezza nelle indagini aviate ieri mattina dai carabinieri saranno le nuove immagini di sicurezza che oggi saranno fruibili.