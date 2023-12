Cesena: per la squadra di volley Over 55 è iniziata l’avventura dei Mondiali

Ha mosso ufficialmente i primi passi la “missione Milano 2024”, con la selezione cesenate che si sta organizzando per i Mondiali over 55 per club di pallavolo che si terranno nel prossimo giugno in Lombardia.

Un simbolo del volley locale come Gabriele Gozi è l’allenatore e l’anima di un’avventura affascinante per radunare sotto rete una serie di vecchie glorie cittadine e la sua “chiamata alle armi” non è passata sotto silenzio, anzi. Dopo l’annuncio di volere organizzare una selezione che porti il nome di Cesena ai Mondiali, allestire la squadra non è stato nemmeno così difficile: «Siamo già a 12 giocatori - conferma Gozi - per regolamento, se ne possono portare fino a 14 e puntiamo ad arrivare a quella cifra, anche per gestire al meglio le forze in campo. Ci alleneremo a Cesenatico e inizieremo a lavorare da gennaio-febbraio, con sedute diversificate a seconda delle esigenze: c’è chi gioca ancora, chi gioca solo sulla sabbia... Ognuno a livello fisico ha delle peculiarità che vanno assecondate e avrò un fisioterapista ad affiancarmi nel lavoro atletico».

Il percorso verso i Mondiali di giugno prevede anche qualche amichevole per oliare i meccanismi e affinare l’intesa: «Le risposte sono state buone - conclude Gozi - e teniamo tantissimo a portare il nome di Cesena in una manifestazione così affascinante». Nei prossimi mesi sarà scelta la divisa con il nome degli appassionati sponsor che decideranno di abbinare il loro nome a questa avventura. Un prezioso sostegno per una sfida inedita per la Cesena sportiva. Una sfida che nasce anche nel ricordo dell’indimenticabile Paolo Benvenuti, silenzioso simbolo della pallavolo cesenate: uno che quando schiacciava trivellava la sabbia di Cesenatico, infierendo su incolpevoli palloni Mikasa che fin lì avevano sperato in un pomeriggio più sereno.