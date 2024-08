Per l’Assunzione l’abbazia del Monte è tornata ad essere “invasa” dai fedeli

Fin dai primi del 1300, è “per distacco” la festa religiosa più sentita a Cesena ed anche oggi, come ogni 15 di agosto per l’Assunzione di Maria, la città è tornata venerare “La Madonna del Monte”: la statua miracolosa di gesso (alta un paio di metri) che fin dal 1318 fu portata dalla zona di Montereale alla custodia fissa dei monaci benedetti dell’Abbazia. Nel Medioevo e nei secoli successivi la “Fiera d’Agosto”, che era la festa legata all’Assunta che univa religiosità, venerazione di Maria e momenti più ludici di mercato e di aggregazione, era arrivata a durate fino a 15 giorni. Tutto però girava comunque attorno al 15 agosto ed alla tradizione che anche ieri si è perpetuata. Fin dalle 6 del mattino messe ogni ora all’Abbazia e pellegrini che hanno raggiunto a piedi, anche tramite le restaurate “scalette”, il Colle Spaziano: per partecipare ai riti ed in segno di devozione.

La basilica del Monte adesso tornerà protagonista del calendario religioso cesenate domenica 1° settembre. La Messa delle 11 sarà infatti trasmessa in diretta su Rai1.

Prima di allora, ma in cattedrale, il 20 agosto alle 18 ci sarà la messa a chiusura dell’anno chiaramontiano, col cardinal Matteo Zuppi. Un momento ancor più atteso quello della chiusura delle celebrazioni chiaramontiane, da quando il vescovo Douglas e l’abate del Monte dom Macarinelli sono scesi in Vaticano in udienza privata dal papa per chiedere (ed ottenere) dal pontefice un aiuto nel velocizzare la causa di beatificazione di papa Pio VII Chiaramonti.