Per il Rockin’1000 a Cesena “elogio pubblico” sui canali social dai Muse

Ancora un riconoscimento “social” a livello planetario per il format del Rockin’1000. Le occasioni pubbliche di elogio per i “millini” ed i live diffusi non più solo a Cesena ma in tante parti d’Europa, sono stati tantissimi nel tempo; da quando fu dato vita al primo concerto per invitare in città in Dave Grohl dei Foo Fighters. Questa volta la “citazione” per Rockin’1000 è arrivata dai britannici Muse. Che sui loro profili social (soltanto Instagram ha 2,3 milioni di contatti) hanno pubblicato un “reel” con le immagini della scorsa estate allo stadio Dino Manuzzi. Il 29 luglio durante il Rockin’1000 for Romagna, il concerto ha visto protagonista anche “Knights of Cydonia”, canzone dei Muse. E la band di Teignmouth ieri ha mostrato tramite i propri canali di diffusione uno stralcio di video del concerto svoltosi all’Orogel Stadium, con la scritta “Cesena 2023” a sottolineare il luogo di svolgimento ed il gradimento della band per il lavoro svolto da Rockin’1000.