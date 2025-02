Per il marchio Coop uno stand di tre giorni in centro a Cesena

A Cesena nel fine settimana arriva il “Food village Coop”: un maxi stand in piazza della Libertà finalizzato a reclamizzare i prodotti marchio Coop tra corsi di cucina, aperitivi ed assaggi gratuiti.

Il Food Village Coop sarà un “Posto del Gusto” pensato per la valorizzazione dei prodotti a marchio Coop e delle tradizioni culinarie del territorio, alla scoperta dell’identità e della cultura gastronomica italiana.

Si parte il 14 febbraio: dalle 17:30 fino alle 20 con un aperitivo di assaggi di prodotti a marchio Coop. L’appuntamento è a ingresso libero e senza prenotazione.

Sabato e domenica dalle 15.30 alle 17 grazie ai consigli dello Chef, sarà possibile imparare a preparare gli spiedini di pollo alla birra con miele e riso basmati mentre il giorno successivo sarà possibile assistere alla lezione di cucina con protagoniste le linguine con bottarga di tonno e pistacchi di Bronte.

Nel corso dei due appuntamenti, lo Chef mostrerà come realizzare gustose ricette valorizzando i numerosi prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana a marchio Fior fiore Coop. Teoria, ma anche piacevole pratica: infatti dopo aver raccontato prodotti e trucchi in cucina, lo Chef farà assaggiare quello che avrà preparato.

Sabato dalle 11.30 alle 13 e domenica dalle 15.30 alle 17 uno Chef mostrerà ai partecipanti come cucinare i rotolini di frittata con zuppetta di peperone, domenica invece guiderà i presenti a scoprire la sfiziosa ricetta del burger di fagioli. Ricette all’insegna della sostenibilità gli ingredienti della linea Vivi verde Coop. Con i consigli dello Chef ogni scelta consapevole e green in cucina si trasforma in un’esplosione di gusto.

La lezione-degustazione con AIS è in programma in un doppio appuntamento sia il 15 che il 16 febbraio, in entrambe le date dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.45 alle 19.45.

Doppio appuntamento con le lezioni-degustazioni di vini “Fiori fiore” in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Tra le eccellenze del Food Village Coop non può mancare il vino: il doppio appuntamento in programma sarà un’occasione unica per esplorare la prestigiosa selezione di vini Fior fiore che conta 40 etichette italiane e estere, sviluppate in cobranding con importanti cantine e selezionate in collaborazione con AIS.

Gli chef che cucineranno durante gli eventi utilizzeranno pentole e padelle della collezione Edo-Alessi, oggetto della raccolta bollini iniziata a dicembre nei negozi di Coop Alleanza 3.0. Per tutti i partecipanti agli eventi di degustazione vino con l’AIS e agli show cooking, in omaggio 5 bollini di questa raccolta.

Nel Food Village si potranno anche scoprire Q&B, gli chef virtuali interrogabili inquadrando il QR Code sul fondo di ogni pentola della linea Edo Alessi: Q&B suggeriranno ricette e risponderanno su temi di cucina.

A quanti visiteranno lo stand dedicato ad Alessi e Q&B, in omaggio una molla spaghetti Alessi.