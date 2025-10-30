Per i quadri antichi “da ripulire” dipendenti della banca costretti ad evacuare l’ex sede della Cassa di Risparmio di Cesena

Proteggere e pulire la ricca colazione di quadri della Pinacoteca “Ex cassa di Risparmio di Cesena” è costata una mezza giornata di emergenza (e di evacuazione improvvisa degli uffici e degli sportelli) alla storica sede bancaria affacciata su piazza Della Libertà e da oltre 6 anni punto di riferimento in centro di Crédit Agricole Italia.

La “Pinacoteca ex Cassa di Risparmio di Cesena” è la galleria dei dipinti antichi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, adesso gestita dalla Fondazione Crc e da Crédit Agricole Italia. Una collezione ricchissima che comprende opere che illustrano momenti significativi della tradizione artistica in regione, dal Rinascimento al Barocco, con artisti come Marco Palmezzano, Guido Cagnacci, Guercino, e Luca Longhi. Ieri erano previste operazioni di pulitura conservativa dei quadri. Per effettuare le quali serviva usare dei prodotti che hanno in breve tempo impregnato l’aria all’interno del palazzo storico. I dipendenti dell’istituto di credit non hanno potuto, dopo la pausa pranzo, proseguire nel lavoro pomeridiano. E sono usciti dal palazzo attorno alle 14:30 per non fare più ritorno. La banca riaprirà normalmente in giornata. Ieri pomeriggio era stata decretata la chiusura forzata “per cause tecniche”.