Sorrivoli, lavori di via Rampa: si riaccende lo scontro tra FdI e Comune

«Dall’alluvione di maggio 2023, a Sorrivoli quattro famiglie non riescono ad accedere normalmente alle proprie abitazioni per l’inagibilità di via Rampa». La denuncia arriva dal consigliere regionale Luca Pestelli (Fdi): «Il governo ha stanziato da tempo le somme richieste dal Comune – afferma Pestelli - la strada è stata chiusa al traffico a maggio 2023. Nell’estate dello stesso anno, sono stati effettuati vari sopralluoghi da parte dell’Amministrazione comunale e del personale addetto ai lavori di ripristino. Nel corso di queste ispezioni, è stato garantito ai residenti di via Rampa che le operazioni di ripristino della strada sarebbero terminate entro la fine dell’anno 2023. In seguito, l’Amministrazione ha comunicato che le operazioni sarebbero iniziate entro la prima metà del successivo anno 2024 e terminate entro circa 70 giorni. In realtà, alcune lavorazioni sono state poste in essere sulla strada nel mese di ottobre 2024. Ad oggi, i lavori di via Rampa appaiono fermi, nonostante le somme messe a disposizione da parte del governo». «Ai residenti - aggiunge Pestelli - è stata comunicata un’ulteriore proroga per l’ultimazione dei lavori, con termine indicato per l’autunno 2025». «Abbiamo depositato una interrogazione alla giunta regionale – conclude - al fine di sollecitare l’Amministrazione alla ripresa e al completamento dei lavori di ripristino».

La replica

«L’intervento su via Rampa – afferma di rimando la sindaca Sara Bartolini - è stato il primo, tra quelli di ricostruzione, eseguito dal Comune di Roncofreddo. Il primo stralcio è stato terminato, come da contratto, a dicembre 2024. In seguito alle risorse assegnate dalla struttura Commissariale ad ottobre 2024, si è proceduto all’affidamento del computo economico sulla progettazione (già elaborata con il primo stralcio) a dicembre 2024 e nei prossimi giorni avremo la proposta definitiva sulla base della quale si procederà all’assegnazione dei lavori che avranno una durata di circa tre mesi e che verranno eseguiti durante l’estate prossima. Oggi la strada è transitabile dai residenti; durante i prossimi interventi, sarà prevista una nuova chiusura durante la formazione dei micropali con possibilità, invece, del passaggio per i residenti durante la seconda fase delle operazioni. Faccio presente che, per la sicurezza dei cittadini residenti, è necessario portare a completamento il prima possibile l’opera importante che renderà la strada sicura in maniera definitiva». Poi l’affondo: «È evidente il disagio che questa calamità ha comportato per i residenti ma non è più giustificabile la strumentalizzazione che Fdi sta facendo di questa situazione alimentando la frustrazione dei cittadini a scapito della serenità di una comunità, puntando il dito contro l’Amministrazione comunale che ha dato priorità assoluta a questo intervento, con i tempi dettati dalle normative vigenti. Faccio presente che tutto il nostro territorio è stato duramente colpito dall’alluvione di maggio 2023 e ci sono altre realtà che stanno soffrendo alla stessa maniera: non mi è chiaro il perché Fdi si sia concentrato solo sulla situazione di via Rampa. Le opere in carico al Comune hanno tutte un percorso già avviato, a differenza di quelle commissionate alle società individuate dalla struttura Commissariale per le quali stiamo dialogando con il nuovo Commissario, ing. Curcio – poi Bartolini conclude -. All’Amministrazione interessa solo lavorare per terminare le opere in maniera sicura per i cittadini, lasciamo le polemiche ad altri».