Per i grandi clienti di Poste ufficio di Cesena verso la chiusura: resterà aperto quello di Forlì

A breve scadenza Cesena non avrà più nel perimetro cittadino di riferimento l’ufficio accettazione per i grandi clienti di Poste. La novità in arrivo è annunciata già da qualche giorno con una circolare appesa all’ingresso dell’ufficio preposto, che si trova sul retro dell’ufficio postale centrale di subborgo Federico Comandini.

I contratti da grande cliente vengono stipulati con Poste soprattutto da alcune tipologie di enti ed aziende che hanno bisogno, nell’arco del tempo, di usufruire in maniera massiccia e sistematica del servizio postale. Avvocati per la corrispondenza in uscita, associazioni, sindacati, abbonamenti postali di riviste specializzate, ma anche chi fa promozione della propria attività o le strutture turistiche che vogliono contattare i propri clienti via posta, pagano un servizio che ha dei costi di spedizione calmierati, proprio per prevedere l’invio di grandi quantità nell’arco del tempo. Il 13 maggio il servizio di consegna della corrispondenza da spedire, a Cesena non sarà più attivo. Lo sportello più vicino indicato ai grandi clienti è quello di via Bertini 11: delle poste centrali di Forlì. Che dista quasi 19 chilometri da quello cesenate che va a chiudere e che quindi aggraverà sotto il profilo degli spostamenti necessari lo sfruttare il servizio per tutta la clientela dell’area cesenate.