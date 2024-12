Per Gianni Morandi pranzo a Montenovo e passeggiata a Montiano

Gianni Morandi fa tappa a Montenovo e a Montiano. Ieri a mezzogiorno una comitiva di una decina di persone si è presentata al ristorante “Il Castello” di Montenovo, guidata dal cantante. «È stato molto cordiale – afferma il titolare Matteo Gozzi – si è presentato con il suo sorriso e mi ha chiesto anche la storia del ristorante. Si è incuriosito quando gli ho detto che anticamente era un vero castello nobiliare. Quindi si è fermato a pranzo, ma anche per autografi e foto. Ha mangiato di gusto. Oltre agli antipasti, ha gradito molto i primi fatti in casa, tra cui i cappelletti in brodo, e i secondi tra cui il coniglio con la piadina. Poi ha voluto affacciarsi in cucina per complimentarsi con tutto il personale». Dopo pranzo, Morandi si è fermato anche per fare foto vicino all’albero di Natale in piazza Maggiore a Montiano. Così ieri tutto il borgo ne parlava in modo entusiasta. Anche perché una foto l’ha postata nel suo facebook con la scritta “passeggiata in Romagna” e in poche ore ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e commenti.