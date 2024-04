Paura per una 24enne: partita dalla Romagna e scomparsa in Croazia

«Mia figlia è scomparsa, aiutatemi a ritrovarla». L’ultima a vederla in una videochiamata, nel tardo pomeriggio di martedì scorso, è stata la figlioletta di 4 anni che vive con i nonni paterni. Dopo i saluti e i baci di rito sua madre, la 24enne Melissa Neri, che dopo la separazione vive con una coinquilina a Santarcangelo ma concentra tutte le sue frequentazioni a Savignano, è sparita nel nulla. A lanciare l’allarme nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto” in onda su Rai 3 è stata la madre, Miljana Ruko che, residente a Modena, lavora con lei nel settore delle pulizie girando in largo e lungo la Romagna. «Quando di lei si è persa ogni traccia, mia figlia si trovava in vacanza sulle colline della Croazia», spiega la donna aggiungendo che forse era in compagnia di qualcuno «perché quando chiedevo se fosse sola scoppiava sempre a ridere».

Misteri e contrattempi

Un viaggio rocambolesco, quello per arrivare a destinazione perché strada facendo si è rotta l’auto su cui la giovane viaggiava. La madre parla addirittura «di demolizione dei rottami dopo la rottura della catena». Un disagio che non ha impedito a Melissa grazie all’aiuto di amici, non meglio precisati, di arrivare comunque all’hotel in un luogo «dal nome simile a Krev», e poi di poter contare su un altro veicolo, sempre a sua disposizione. Era sabato quando ha posato le valigie in albergo, e fino a martedì 23 aprile, Melissa ha dato notizie di sé tramite videochiamate. Finché il cellulare è rimasto spento. «Non è da lei - precisa ancora Miljana - e questo silenzio è troppo lungo per attribuirlo alle comunicazioni spesso difficoltose con la Croazia», aggiunge la donna che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Savignano. Nessuna risposta neanche ai suoi messaggi che per consuetudine iniziano con “Figlia” e ricevono in risposta “Madre”. Melissa ha corporatura esile, occhi castani e capelli neri ed è alta 1,62 metri. Tra i segni particolari, annovera diversi tatuaggi: le iniziali “A”, “V”, “C” sul braccio sinistro, il muso di un orsetto sul polso sinistro, una rosa sul pollice sempre sinistro e il numero 24 sulla caviglia destra. A preoccupare la mamma sono anche le tante allergie alimentari di cui la figliola soffre (dalle noccioline ai pomodori sino al riso) e che la costringevano a portare sempre con sé una siringa con dosi di adrenalina contro un eventuale choc anafilattico. Chi avesse notizie, può contattare le forze dell’ordine o la madre al 342/1362400.