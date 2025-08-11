“Patto di Cesena per la lettura”: un nuovo progetto vince il bando nazionale

Il progetto cesenate di promozione della lettura ‘Meno male che il tempo era bello: a pesca nei territori più lontani’, incentrato sulla realizzazione di attività integrate dedicate alla diffusione del libro e della lettura, è risultato fra i vincitori del bando dedicato proprio alle ‘Città che leggono’. Più in dettaglio, Cesena si è piazzata al 4° posto a livello nazionale, e al 1° a livello regionale, nella sezione 50-100.000 abitanti, ottenendo in questo modo il massimo finanziamento, pari a 45.000 euro.“Il progetto, sviluppato nell’ambito del ‘Patto di Cesena per la lettura’ – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi –, ha lo scopo utilizzare i libri e la narrazione come strumenti per rafforzare la coesione sociale e la partecipazione attiva della comunità cittadina. Abbiamo previsto un circuito diffuso di azioni legate alla promozione della lettura in tutte le sue forme, sull’intero territorio, anche attraverso la collaborazione con l’Azienda Servizi alla Persona Cesena-Valle Savio e l’Unione dei Comuni Valle del Savio. Cesena – prosegue l’assessore – ha un ricco nonché plurisecolare rapporto col libro, che negli ultimi decenni ha dato origine a importanti realtà ed esperienze di welfare culturale e di promozione della lettura, come ad esempio lo storico progetto ‘Nati per leggere’. La vittoria di questo bando, oltre al prezioso contributo economico collegato, ci consegna un ulteriore riconoscimento nazionale del buon lavoro collettivo svolto dalle operatrici e operatori della Biblioteca Malatestiana, e dalla rete di librerie, associazioni, gruppi di lettura e singoli cittadini che amano i libri come strumento per la crescita personale e comunitaria”.