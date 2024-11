Patteggia la pena dopo la spaccata al sushi bar di Cesena

Ha patteggiato una pena di 10 mesi (sospesa) e 180 euro di multa A.E.R. : il 19enne che due weekend fa era riuscito a sommare in poche ore due denunce di furto ed un arresto per una spaccata.

Il processo per direttissima si è celebrato ieri e riguardava esclusivamente il tentativo di spaccata all’interno del Sushi King di piazza Pier Santi Mattarella ed il furto di un Pc (poi ritrovato) nell’adiacente erboristeria. A riprendere il 19enne in azione erano state anche le telecamere di sicurezza della zona. Ieri difeso dall’avvocato Sara Bucherini, l’uomo è comparso nuovamente davanti al giudice Marco De Leva. Per lui è stata concordata la pena di 10 mesi di reclusone con il beneficio della sospensione ed una multa di 180 euro.