Partirà il 13 ottobre da Cesena un “Eco Trail” immerso tra natura e cultura

Sport, natura, cultura e condivisione possono e “devono convivere”. Ne è sicuro Antonino Guadagnino, atleta endurance di lungo corso, impegnato nella realizzazione della sua ultima iniziativa: una podistica tutta cesenate. Domenica 13 ottobre, con “start” fissato alle ore 9 dal parco giochi di Rio Marano, partirà la prima edizione della podistica Eco Trail.

Due percorsi ad anello, due distanze diverse, due dislivelli: 147 metri il tragitto di 6 chilometri, 300 quello da 15. Lungo il tragitto e al traguardo, presso il parco giochi di Rio Marano, diversi banchetti nei quali assaporare i prodotti offerti dalla Romagna. Eco-Trail è l’ultima iniziativa promossa dal podista romagnolo che, con l’obiettivo «di far conoscere il territorio», ha attivato una ingente macchina organizzativa. «Come presidente del Cammino di San Vicinio - racconta Cristina Sintucci - non ho esitato ad accettare la proposta. Eco-Trail rispecchia a pieno lo spirito del Cammino: apprezzare il territorio, i luoghi religiosi, i borghi, i castelli, le rocche e la tradizione culinaria».

I percorsi si svilupperanno lungo la 14a delle sedici tappe che completano il Cammino di San Vicinio. Cesena e le sue colline condurranno gli avventori alla scoperta di sentieri e tracciati suggestivi che collegano alcuni tratti principali della viabilità. «La 6 chilometri - spiega Guadagnino - si dirigerà verso la Basilica del Monte dove i monaci ci hanno permesso di attraversare i loro campi. La 15 km inizierà con la salita di via Montalbano fino a Celincordia. Correremo in un vigneto direzione Basilica per scendere a Ponteabadesse; via Valirano, Celincordia ancora direzione Saiano, sosta ristoro al Castrum Sagliani per chiudere con l’ultimo sterrato verso Rio Marano. Al parco ci sarà un abbondante rinfresco con affettati di Delvecchio, olio e vino delle tenute Neri e Terre Giunchi».

Rilevante l’apporto del gruppo scout Cesena 4 e l’appoggio del comune di Cesena: «La collaborazione fra associazioni permette di realizzare nuove iniziative destinate ad affermarsi negli anni», chiude l’assessore Christian Castorri.