Cesena, si torna a parlare di calcio con leggerezza nel nuovo programma di Gene Gnocchi

Tornare a discutere di calcio con positività e leggerezza. Come ai tempi di “Mai dire gol”; “Quelli che il calcio” o “Gnok calcio show”, Gene Gnocchi torna sul piccolo schermo con questo obiettivo. Abbandonati gli studi Tv delle grandi emittenti nazionali da qualche anno, Gnocchi, emiliano di Parma, ma adottato dalla Romagna faentina dove risiede, è pronto a scendere nuovamente in campo per portare la sua irriverente visione del calcio nelle case dei telespettatori romagnoli. Da martedì 13 ottobre, il cabarettista parmigiano debutterà sugli schermi di Teleromagna con un nuovo format tutto pallone e risate: “Martedì gnocchi”. L’appuntamento sarà ogni martedì alle 19:30 con replica alle 22:30 fino al termine del campionato di Serie A. «Questo nuovo programma – afferma il direttore generale di Teleromagna Gianluca Padovani – rappresenta un altro investimento sulla produzione e sui contenuti sportivi. Con una formula che amplia il racconto del calcio attraverso un linguaggio più trasversale e capace di coinvolgere un pubblico più ampio. La collocazione della trasmissione alle ore 19:30 – aggiunge – conferma la validità del progetto che Gene Gnocchi ci ha presentato. Perché verrà inserito tra le due edizioni di punta del nostro telegiornale, alle 19 e alle 20. Fiori all’occhiello della nostra programmazione».

“Martedì Gnocchi” scaverà nei meandri della Serie A con un metodo diverso da quello dei tradizionali programmi di analisi sportiva. Partite, conferenze stampa, polemiche, sfottò, errori arbitrali e zone d’ombra del Var rimarranno al centro dei contenuti trattati, ma verranno declinati secondo l’insindacabile criterio dell’ironia. «Il calcio è stato la mia vita – dichiara Gnocchi –. Sono nato calciatore e morirò calciatore. Ho partecipato a tante trasmissioni sportive e tornare a occuparmi di calcio con ironia e leggerezza è un’enorme scommessa».

Nel giorno in cui il Coni decide di commissariare la Figc affidando l’incarico di commissario all’attuale presidente della stessa Figc Giovanni Malagò, forse, c’è proprio bisogno di tornare a vivere il calcio per quello che è: un gioco. «Malagò commissario di sé stesso è il paradosso che conferma la necessità di torna a parlare di calcio con ironia», sostiene deciso Gnocchi.

Tante risate e personaggi inediti, come «lo sceicco di Gambettola – presenta Gene - che sotto casa sua ha trovato giacimenti di petrolio che sfrutta per fornire il carburante ai tifosi che vogliono tornare a seguire le squadre in trasferta».

Ma anche momenti di riflessione con opinionisti locali esperti. Come gli ex calciatori Adriano Piraccini, Marco Bernacci e Sergio Domini. «Con questo progetto – precisa il presidente del gruppo editoriale Pubblisole Luca Pagliacci – vogliamo rendere la proposta di Teleromagna sempre più radicata nel territorio».

Ad affiancare Gene Gnocchi ci saranno, inoltre, Gaddo Gaddoni, anch’egli volto già noto di Teleromagna e l’influencer Camilla Spinelli.