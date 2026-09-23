Parcheggiare a Cesena: in via IV Novembre entra in vigore la tariffa unica

A Cesena cambiano le tariffe per la sosta al parcheggio in struttura di via IV Novembre con 264 posti a disposizione. La Giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato la revisione delle tariffe, eliminando la maggiorazione prevista nelle giornate mercatali del mercoledì e del sabato e in occasione dei mercati straordinari (il prossimo è in programma per domenica 4 ottobre). La nuova tariffa unica entrerà in vigore da giovedì 1° ottobre e prevede un costo di 0,80 euro per la sosta oraria e di 3 euro per l’intera giornata, senza più differenziazioni rispetto ai giorni ordinari.

“Questa revisione delle tariffe – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – si inserisce nell’obiettivo di favorire la frequentazione e la valorizzazione del centro storico, sostenendone le funzioni commerciali, turistiche e culturali. La proposta nasce anche da un sollecito delle associazioni di categoria Anva e Fiva e va nella direzione di offrire maggiori opportunità di sosta e rendere più semplice e conveniente raggiungere il centro città tutti i giorni della settimana. La direzione che stiamo seguendo è chiara: lavorare su tutti gli strumenti che possono contribuire a rendere il centro storico più accessibile, frequentato e attrattivo. La sosta è uno di questi strumenti e vogliamo utilizzarla anche come leva per sostenere il commercio, sia ambulante sia in sede fissa, gli eventi e, più in generale, la vitalità del centro storico. In questa direzione va questa scelta sul parcheggio di via IV Novembre che, con i suoi 264 posti e la vicinanza al centro, deve assumere un ruolo sempre più strategico e diventare un punto di riferimento per chi sceglie di raggiungere e vivere il cuore della città”.