Papa Francesco nel 2017 a Cesena: “Cari sacerdoti, non fate colazione con l’aceto, siate gioiosi” - Gallery

Il 1° ottobre 2017 Papa Francesco venne in visita a Cesena e in migliaia di fedeli resterà impressa nella memoria il suo invito ai sacerdoti a “non balconare”, aggiungendo: “I preti non devono fare colazione con l’aceto, ma prendere un buon caffèlatte. Fuor di metafora, dobbiamo essere sempre gioiosi, perché, toccati dall’incontro con Cristo, non si può non essere nella gioia”.

Al momento dei saluti, Francesco disse: “Conservo viva la memoria degli incontri che ho vissuto nelle vostre città. Non dimentico l’accoglienza che mi avete riservato e i momenti di fede e di preghiera che abbiamo condiviso. Questo è stato un dono della Provvidenza per confermare e rafforzare il senso della fede e dell’appartenenza alla Chiesa, che chiede di tradursi in atteggiamenti e gesti di carità. Amate i piccoli gesti quotidiani. Piccoli, sono piccoli come il lievito, piccolo, ma fanno tanto bene”.