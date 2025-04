Pannolini lavabili consegnati gratuitamente già in ospedale a Cesena a tutti i nuovi nati

Promossa nell’ottobre 2023 dal Comune di Cesena, dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dall’Ausl della Romagna, insieme al Centro per le famiglie e al Centro di aiuto alla vita, l’iniziativa antispreco e salvambiente ‘pannolini lavabili’ rivolta a tutti i nuovi nati nel territorio della Valle del Savio prosegue e si rafforza ulteriormente per dare una concreta risposta alle famiglie residenti sul territorio. A questo proposito, gli enti coinvolti hanno predisposto l’ampliamento e la modifica della convenzione che prevede, da parte dell’Ausl Romagna, la promozione dell’uso dei pannolini lavabili attraverso la formazione e l’informazione ai neogenitori e la distribuzione diretta dei kit di pannolini lavabili sia presso il reparto di Ostetricia dell’ospedale ‘Bufalini’ al momento della dimissione sia presso i punti vaccinali del territorio di competenza al fine di intercettare coloro che non abbiano accettato il kit alle dimissioni dall’ospedale.

Grazie a un finanziamento Atersir di 65.646,00 euro (a fronte di un costo complessivo di 82.057,00 euro) ottenuto a febbraio 2023, Cesena, Comune capofila dell’Unione, ha dato avvio all’iniziativa che garantisce vantaggi alla salute, economici ed ambientali.

“Questo progetto di riduzione rifiuti – commentano gli Assessori alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – si prefigge di limitare l’utilizzo di pannolini usa e getta mediante la proposta alle famiglie di prodotti lavabili e riutilizzabili ma anche di promuovere buone pratiche a maggiore sostenibilità ambientale. La convenzione oggi approvata si pone nella stessa direzione data all’iniziativa al momento del suo avvio ed amplia le occasioni di consegna dei kit in comodato d’uso gratuito alle famiglie. Ad oggi sono 175 quelli già consegnati al momento del vaccino. Il nostro pianeta – proseguono gli Assessori – sta subendo cambiamenti climatici anche a seguito dello stile di vita di tutti noi e delle nostre scelte quotidiane, a partire dai rifiuti che giornalmente produciamo. Fra questi rifiuti ci sono tantissimi pannolini usa e getta che le famiglie consumano e che potrebbero essere sostituiti con pannolini lavabili, con vantaggio non solo per la salute dell’ambiente ma anche dei nostri bambini. Il pannolino lavabile o ecologico è una scelta che presenta molti vantaggi: migliora il comfort del bambino, riduce gli arrossamenti e promuove l’autonomia anticipandone il tempo di abbandono; inoltre, permette di risparmiare una considerevole somma di denaro per ogni famiglia e riduce fortemente l’impatto ambientale”.

Secondo quanto condiviso dunque l’Ausl Romagna svolgerà l’attività di distribuzione e consegna tramite UO di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘M. Bufalini’ di Cesena e tramite UO Pediatria e Consultori Familiari.

“Abbiamo aderito da subito con entusiasmo al progetto – spiega la dottoressa Antonella Brunelli direttrice dell’U.O. Pediatria e Consultorio Familiare Cesena – perché queste attività rientrano del tutto nello stile green che la nostra unità operativa si è data. Da tempo ci occupiamo di One Health sia nelle azioni di informazione ed educazione, tra cui eventi di peer education con gli studenti, divulgazioni e materiali editi a stampa quali il ‘Libretto Pediatrico di Salute’, distribuito a tutti i nuovi nati della Romagna, sia nella nostra quotidianità con la riduzione di stampe cartacee sostituite da QR code e l’utilizzo di bici per gli spostamenti a breve raggio nelle visite domiciliari o nei plessi scolastici. Insomma, una scelta di tipo etico ed educativo per la nostra comunità. Oggi la distribuzione dei pannolini lavabili è stata ampliata, e oltre alle sedi vaccinali viene effettuata anche alla dimissione dal nido dell’Ostetricia, mentre prosegue la distribuzione di coppette mestruali presso il Consultorio Familiare. Il nostro pensiero è che questo stile, sostenibile e rispettoso, possa estendersi anche in altri territori”.

Il progetto, che coinvolge tutti i sei comuni dell’Unione della Valle del Savio (Cesena, Montiano, Bagno di Romagna, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno) insieme ad alcune strutture dell’Ausl (quali: Consultorio familiare, pediatria di Comunità, reparto Ostetricia ospedale ‘Bufalini’) presta attenzione alla salute dei nuovi nati (riducendo alcune condizioni, come irritazioni dermatologiche e/o eventuali disturbi all’anca grazie alla migliore postura che il bambino assume nell’indossare pannolini più voluminosi), a una maggiore economicità (con un risparmio per famiglia superiore a 1.000 euro nel triennio) e alla minore produzione di rifiuti. Ridurre il consumo di pannolini usa e getta assicura non solo una riduzione del rifiuto indifferenziato e conseguenti emissioni di CO2 dovute alla loro combustione, ma anche un notevole vantaggio economico per le famiglie che sceglieranno tale opzione. Si stima infatti che ogni bambino/a (circa 670 nuovi nati sul territorio dell’Unione Valle Savio), nell’arco dei primi tre anni di vita, produca circa una tonnellata dei classici pannolini usa e getta. Con lo scopo di abbattere notevolmente la quantità di usa e getta utilizzati si ipotizza una riduzione effettiva di ogni famiglia pari a 600 kg a bambino nei tre anni (200 kg all’anno) per un totale complessivo di 45,5 tonnellate di risparmio annuo di rifiuto indifferenziato.