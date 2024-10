Padel da podio nazionale per due vigili del fuoco di Cesena

L’Emilia Romagna, ma più nel dettaglio Cesena (ed ancor più al microscropio il quartiere “Al Mare”), ha conquistato il podio nel campionato nazionale di padel riservato ai vigili del fuoco, svoltosi ad Agrigento. La coppia di uomini del 115 composta da Pasquale Bellomo e Luca Severi è normalmente in forza al comando provinciale dei vigili del fuoco. E nella vita sono anche vicini di casa o quasi, visto che uno abita a Ponte Pietra e l’altro a Ruffio. Hanno ceduto nel torneo soltanto in semifinale contro la Toscana poi giunta prima classificata. Conquistando dunque la medaglia di bronzo per l’Emilia Romagna.