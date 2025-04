Ordigno bellico rinvenuto durante lavori edili a Cesena

Lavori di scavo per una ristrutturazione edilizia hanno riportato alla luce un reperto della seconda guerra mondiale. Una “bomba” inesplosa che prossimamente dovrà essere recuperata dagli artificieri e messa in sicurezza,

Il ritrovamento è avvenuto in via Madonna dell’Ulivo dove una azienda stava effettuando degli scavi durante lavori edili di ristrutturazione di una casa posta ai margini interni della strada. Sotto ad uno strato di poco meno di un metro di terra le pale dello scavatore hanno incappato in qualcosa di metallico che a quel punto è stato esanimato da vicino.

Si tratta all’apparenza di un “pezzo da mortaio”, ordigno Bellico 35 centimetri di lunghezza per circa 10 centimetri di diametro. Inesploso e quindi potenzialmente ancora pericoloso.

Sul posto ieri mattina è stato chiesto l’intervento della polizia di stato che ha chiamato a sua volta ad intervenire i tecnici comunali addetti a questo tipo di verifiche.

L’area è stata transennata ed i lavori quel punto sospesi fino a quando non sarà possibile far intervenire gli artificieri dell’esercito specializzati nella rimozione di questo tipo di residuati bellici.