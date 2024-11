“Ora esplode la voce”: le iniziative contro la violenza sulle donne a Cesena, Cesenatico e Savignano

Per la prima volta infatti tutti i comuni delle due Unioni, sostenuti da altre istituzioni locali e dalla fitta rete di associazioni impegnate su questo fronte, hanno creato una rete per lanciare lo stesso messaggio: No alla violenza!

Le iniziative si svolgeranno da martedì 19 a lunedì 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Inoltre, nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 novembre gli esercizi pubblici del territorio che hanno aderito alla campagna contro la violenza sulle donne esporranno un oggetto rosso all’ingresso della propria attività e doteranno i propri bagni della locandina aderente alla campagna “Chiedi di Angela”, frase in codice da pronunciare per richiamare l’attenzione di chi può attivare i soccorsi. L’iniziativa, condivisa anche dalle associazioni di categoria dei territori, è nata nel 2016 in un bar della contea di Lincolnshire, in Inghilterra, per poi approdare anche in Italia.

Il sipario si solleverà martedì 19 novembre alle ore 10:00 in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone con l’esposizione di banchetti e gazebo informativi e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (Sportelli Antiviolenza Alba, volontarie Voce Amaranto, Servizi sociali Rubicone, Ausl Romagna). Nel pomeriggio, alle ore 15:00, in occasione dell’assemblea sindacale presso “Apofruit” in cui le socie di “Voce Amaranto” illustreranno i servizi del territorio a disposizione delle donne che subiscono violenza.

In serata, alle ore 21:00, presso il teatro comunale di Cesenatico si terrà la conferenza sulle relazioni tossiche e la manipolazione relazionale da cura di Roberta Bruzzone dal titolo: “Quando l’amore diventa una trappola mortale: riconoscere e liberarsi dei manipolatori affettivi”.

Giovedì 21 novembre alle ore 20:30 al Palazzo del Turismo Cesenatico andrà in scena il film “Nome di donna” del regista Marco Tullio Giordana. Al termine è previsto un momento di dibattito/riflessione alla presenza del critico cinematografico Alberto Faggiotto.

Venerdì 22 novembre, alle ore 12:00, si terrà l’inaugurazione della “Stanza Rosa” presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Bufalini”. A seguire, nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto di Cesena ospiterà il seminario “Riconoscere il sessismo e la violenza di genere: nuove prospettive e azioni concrete per la scuola e la comunità”.

Alle ore 19:00 WELL DONE Cils Social Food (piazza della Libertà, 4 Cesena), insieme all’Associazione Italiana Sommelier, organizza “La violenza non beve: i falsi miti su donne e vino”, tavola rotonda con professioniste del settore per contrastare i luoghi comuni, seguita da una degustazione a banchetto dove sarà possibile continuare la conversazione.