“Ora esplode la voce”: dal 19 al 25 novembre una serie di eventi contro la violenza alle donne a Cesena, Cesenatico, Savignano, San Mauro, Gatteo, Gambettola e Longiano

In questo stesso contesto di collaborazione si inserisce “Ora esplode la voce” la programmazione di iniziative promosse sui territori delle Unioni Valle del Savio e Rubicone/Mare con lo scopo di sensibilizzare a tutti i livelli e ad ogni età i cittadini sul tema ma anche di far conoscere in modo approfondito tutti i servizi attivi.

Il lavoro della Rete antiviolenza, composta dalle Unioni Valle del Savio e Rubicone/Mare, Ausl Romagna, forze dell’ordine, e associazioni di volontariato dei due territori, non si ferma mai nel corso dell’anno. Le istituzioni locali affiancate dalle realtà del terzo settore impegnate su questo fronte, anche sulla base del Protocollo Operativo per la promozione di strategie condivise per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne presentato a gennaio, sviluppano azioni tese a rafforzare la sinergia tra i servizi nel contrasto alla violenza contro le donne attraverso progettazioni condivise a livello locale per un intervento integrato.

Le iniziative si svolgeranno nel corso della settimana che va da martedì 19 a lunedì 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Inoltre, nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 novembre gli esercizi pubblici del territorio che hanno aderito alla campagna contro la violenza sulle donne esporranno un oggetto rosso all’ingresso della propria attività e doteranno i propri bagni della locandina aderente alla campagna “Chiedi di Angela”, frase in codice da pronunciare per richiamare l’attenzione di chi può attivare i soccorsi. L’iniziativa, condivisa anche dalle associazioni di categoria dei territori, è nata nel 2016 in un bar della contea di Lincolnshire, in Inghilterra, per poi approdare anche in Italia.

Il sipario si solleverà martedì 19 novembre alle ore 10:00 in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone con l’esposizione di banchetti e gazebo informativi e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (Sportelli Antiviolenza Alba, volontarie Voce Amaranto, Servizi sociali Rubicone, Ausl Romagna). Nel pomeriggio, alle ore 15:00, in occasione dell’assemblea sindacale presso “Apofruit” in cui le socie di “Voce Amaranto” illustreranno i servizi del territorio a disposizione delle donne che subiscono violenza. In serata, alle ore 21:00, presso il teatro comunale di Cesenatico si terrà la conferenza sulle relazioni tossiche e la manipolazione relazionale da cura di Roberta Bruzzone dal titolo: “Quando l’amore diventa una trappola mortale: riconoscere e liberarsi dei manipolatori affettivi”.

Giovedì 21 novembre alle ore 20:30 al Palazzo del Turismo Cesenatico andrà in scena il film “Nome di donna” del regista Marco Tullio Giordana. Al termine è previsto un momento di dibattito/riflessione alla presenza del critico cinematografico Alberto Faggiotto.

Venerdì 22 novembre, alle ore 12:00, si terrà l’inaugurazione della “Stanza Rosa” presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Bufalini”. A seguire, nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto di Cesena ospiterà il seminario “Riconoscere il sessismo e la violenza di genere: nuove prospettive e azioni concrete per la scuola e la comunità”. Alle ore 19:00 WELL DONE Cils Social Food (piazza della Libertà, 4 Cesena), insieme all’Associazione Italiana Sommelier, organizza “La violenza non beve: i falsi miti su donne e vino”, tavola rotonda con professioniste del settore per contrastare i luoghi comuni, seguita da una degustazione a banchetto dove sarà possibile continuare la conversazione.

Sabato 23 novembre, alle ore 09:00, al Cinema Astra il Gruppo Consorti del Rotary Club di Cesena agli studenti del liceo scientifico “A Righi” offrirà la proiezione del film “Io e il secco”. Seguirà un momento di incontro con la dottoressa Mirella Montemurro, psicoanalista SPI, e con il regista Gianluca Santoni. Dalle ore 10:00 alle ore 12:30, in centro storico, tra la Barriera e Piazza Almerici, è prevista una esposizione di banchetti e gazebo informativi e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a cura del Centro Donna e Centro antiviolenza, Polizia e Ausl della Romagna. Sempre nel corso della mattinata, in piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo, i passanti si imbatteranno nell’installazione della rete delle bambole, con possibilità di adozione attraverso una donazione a favore del progetto Well Fare “rete per le donne” dell’Ausl della Romagna. Alle ore 16:00, in Biblioteca Malatestiana FIDAPA e l’Associazione “Olim Flaminia” presenteranno “Paolo e Francesca amanti per l’eternità”. Un caso di delitto d’onore tra passato e presente con l’intervento dello studioso Andrea Antonioli. Alle ore 17:15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, in occasione della partita Cesena-Reggiana, i bianconeri scenderanno in campo assieme ai tifosi con un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Prevista inoltre l’esposizione dello striscione nella curva dei tifosi “Facciamo rete contro la violenza sulle donne”. In più, all’interno della Clubhouse saranno presenti banchetti per l’adozione delle bambole a favore del progetto Well Fare dell’Ausl della Romagna.

Sempre nella mattinata di sabato, a Sogliano al Rubicone, alle ore 10:00, presso la Biblioteca comunale “Voce Amaranto”, in collaborazione con le volontarie di “Nati per Leggere”, proporrà letture animate sugli stereotipi di genere per bambine e bambini. Allo stesso tempo a Savignano sul Rubicone, fino all’ora di pranzo, ci sarà un’installazione della rete delle bambole, con possibilità di adozione a favore del progetto Well Fare “rete per le donne” dell’Ausl della Romagna.

Le iniziative a Cesena proseguiranno domenica 24 novembre, alle ore 09:00, con WIRun 2024 a cura dell’associazione Women in Run ADS Cesena. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, al teatro “Bonci” andrà in scena “Piacere, Denaro”, conferenza spettacolo per un’attrice e un’economista, di e con Azzurra Rinaldi e Antonella Questa. Al termine le protagoniste si confronteranno in un dialogo aperto con Rita Monticelli, docente Unibo e Coordinatrice Master GEMMA (Women’s and Gender studies) e Cinzia Albanesi, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia scolastica e di comunità dell’Università di Bologna (Campus di Cesena). A cura di ERT.

Lunedì 25, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 all’ingresso dell’ospedale “Bufalini” sarà presente un banchetto di sensibilizzazione vicino all’installazione della rete delle bambole. Alle ore 12:00 la sala del consiglio comunale ospiterà la presentazione stampa del progetto “Kit Rosa” per la donna vittima di violenza che accede al Pronto Soccorso. Alle ore 12:00, nella Sala ex Consiglio del “Bufalini” verrà presentato agli organi di informazione il “Kit rosa” per la donna vittima di violenza che accede al Pronto Soccorso. Nella stessa mattinata la Polizia di Stato sarà presente in piazza Giovanni Paolo II con la campagna “Questo non è amore”.