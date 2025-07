Ondate di caldo: Cesena modifica gli orari dei cantieri

L’ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rende rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. Per questa ragione, a seguito di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna, il sindaco Enzo Lattuca ha firmato un’ordinanza che introduce misure straordinarie a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri edili, stradali e assimilabili.