Cesena, in arrivo oltre 400 atleti da tutta Italia per i campionati di beach tennis

Da oggi a domenica circa 400 atleti, in gran parte con famiglie al seguito, arrivati da tutta Italia saranno a Cesena per disputare i Campionati italiani assoluti under-over di beach tennis. Ad organizzarli con la federazione italiana tennis e padel è l’associazione Romagna Beach: «Grazie alla federazione quest’anno organizzeremo due eventi nazionali», racconta Matteo Baldini, responsabile tecnico del torneo o presidente di Romagna beach. Il secondo saranno i campionati italiani di seconda e terza categoria e Tpra amatori.

Da oggi a domenica le gare si svolgeranno tra i sei campi del Kick off, dove ha sede Romagna Beach e i tre campi del Ct Cesena Ronconi: «Gli iscritti sono tanti così abbiamo cercato e trovato la collaborazione del centro tennis». Collaborazione che si aggiunge a quella con Luca Capelli organizzatore di eventi legati al beach tennis al suo debutto con un evento con la federazione.

«È la prima volta che convochiamo un campionato in questo periodo dell’anno - spiega Simona Bonadonna, delegata Fip -, la scelta è stata quella di puntare su un periodo in cui i ragazzini non perdono giorni di scuola e gli adulti che li accompagnano nella maggior parte dei casi non devono perdere giorni di lavoro perché sono in ferie, in questo modo puntiamo anche a un maggiore coinvolgimento con il territorio in cui si svolgono le gare. I numeri ci hanno dato ragione nonostante la comunicazione delle date da parte della federazione non sia arrivata con largo anticipo. Se, come credo, questo periodo dovesse essere confermato i numeri potrebbero crescere ancora».

Il campionato riguarda le categorie under (10, 12, 14. 16, 18) e over («avremo dagli over 40 agli over 60, con giocatori che arrivano fino a 70»), ci saranno il singolo maschile, quello femminile, il doppio femminile, maschile e misto. «Non è possibile iscriversi a più di tre categorie - spiegano gli organizzatori - una scelta organizzativa per migliorare la gestibilità dell’evento, ma anche di salute per porre un limite al numero di gare disputabili». Quella degli under 10 non è una categoria agonistica, «l’abbiamo inserita dopo aver ricevuto davvero tante richieste - spiega Bonadonna -. Per noi è una categoria davvero importante in un’ottica di sviluppo di questo sport».

«Non è la prima volta che una federazione sceglie Cesena per disputare degli eventi - ha sottolineato l’assessore allo sport Christian Castorri - e questo non è un caso e ne siamo contenti. Questo è un evento importante per diversi motivi, perché vede la collaborazione tra due centri sportivi, elemento da valorizzare e da mettere in evidenza, perché non sempre è semplice collaborare tra realtà sportive diverse, anzi spero che da questa nascano ulteriori collaborazioni, magari anche sul piano dell’attività più quotidiana. È per il numero di persone che coinvolge e che arrivano da tutta Italia, nelle categorie under sono tante le famiglie coinvolte che in questi giorni potranno vivere anche il territorio».