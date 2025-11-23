Oltre 200 ragazzi a Cesena per il videocontest sull’educazione finanziaria

L’Italia continua a registrare un basso livello di competenze su tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali rispetto al resto d’Europa. Per colmare questo divario, RomagnaBanca Credito Cooperativo e BCC Sarsina hanno aderito all’ottava edizione de “Il Mese dell’Educazione Finanziaria”. Guidato dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna, il progetto “GLHF – Good Luck Have Fun” unisce diverse realtà cooperative locali con l’obiettivo di supportare la formazione dei giovani e la loro crescita come futuri cittadini consapevoli delle proprie scelte economiche.

L’evento di venerdì scorso al Teatro Verdi di Cesena ha coinvolto più di 200 studenti provenienti da diversi istituti superiori, tra cui il liceo Monti di Cesena, il Da Vinci di Cesenatico, il liceo Righi di Bagno di Romagna, il Marconi di Sarsina e l’istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi centrali per le nuove generazioni: dal rapporto emotivo con il denaro al budgeting, dalla gestione del denaro digitale all’innovazione fintech, fino all’impatto sociale del denaro e il ruolo delle banche sul territorio. L’intera giornata è stata documentata tramite un graphic recording, che sarà poi distribuito alle scuole.

La novità principale è il video contest nazionale denominato “My money story”. Gli studenti sono invitati a raccontare in prima persona il loro legame con il denaro attraverso tre categorie: storie di insuccesso finanziario (Epic Fail), racconti di gestione positiva (Success Story) o trucchi e strategie di risparmio (Saving Hacks). La partecipazione è aperta fino al 20 dicembre 2025 tramite il sito www.glhf.community. Il percorso formativo si concluderà il 19 febbraio con il GLHF Fest.