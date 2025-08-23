Oggi il funerale di Giuseppina Raggi: lunedì riaprirà la sua storica tabaccheria a Borello

Alla vigilia dell’ora più difficile per i familiari di “Pina” è stato esplicitato che la sua attività, che aveva gestito con gli altri familiari, proseguirà nel tempo. Oltre alla storica dipendente che era al lavoro in questi giorni, a potare avanti l’attività saranno infatti due nipoti della donna, Veronica e Carlotta.

Il manifesto a lutto sulla vetrata del negozio a Borello è accompagnato da un secondo cartello. Che annuncia la riapertura nella giornata di lunedì. Saranno celebrati oggi i funerali di Giuseppina Raggi, l’80enne storica gestrice dell’unica tabaccheria di Borello.

Pina Raggi nel tempo aveva subito tempo addietro la perdita di una delle figlie, Manuela. Due anni fa nel giro di pochi mesi in rapida successione erano morti il marito, Sante Pasini, che in paese tutti conoscevano come “Carlo”, e l’altra figlia Maria Pia.

Il funerale di Pina Raggi sarà celebrato oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borello. Dove i parenti della storica tabaccaia (che lascia anche i nipoti Giovanni e Michele) saranno circondati dall’affetto di tanti compaesani che conoscevano ed apprezzavano l’80enne deceduta. Dopo la funzione il feretro di Giuseppina Raggi viaggerà verso il crematorio di Tipano. Le sue ceneri poi torneranno a Borello per riposare nel locale cimitero al fianco delle spoglie delle figlie e del marito.