Oggi il funerale di Giuseppina Raggi: lunedì riaprirà la sua storica tabaccheria a Borello

Il manifesto a lutto sulla vetrata del negozio a Borello è accompagnato da un secondo cartello. Che annuncia la riapertura nella giornata di lunedì. Saranno celebrati oggi i funerali di Giuseppina Raggi, l’80enne storica gestrice dell’unica tabaccheria di Borello.Alla vigilia dell’ora più difficile per i familiari di “Pina” è stato esplicitato che la sua attività, che aveva gestito con gli altri familiari, proseguirà nel tempo. Oltre alla storica dipendente che era al lavoro in questi giorni, a potare avanti l’attività saranno infatti due nipoti della donna, Veronica e Carlotta.