Nuovo vescovo di Cesena - Sarsina: atteso martedì in cattedrale l’annuncio

Lo aveva promesso all’incontro natalizio con la Curia Vescovile: «Presto vi convocherò in cattedrale per annunciarvi il nome del mio successore». Il vescovo Douglas Regattieri, ufficialmente in pensione da ottobre e che sta reggendo “pro tempore” la Diocesi dopo 14 anni di servizio continuativo in Romagna, ha convocato la comunità cattolica cesenate per domani alle 11:45 in Duomo. «Per importanti comunicazioni da fare sulla vita della nostra chiesa» è il messaggio inoltrato nel cuore di questo pomeriggio via whatsapp ai collaboratori vescovili. Regattieri, che ad ottobre al compimento dei 75 anni ha come prevede il diritto canonico consegnato le sue dimissioni al Papa, nell’incontro de 20 dicembre alla Curia aveva confermato la sua volontà di «restare in Diocesi per aiutare se ci fosse bisogno» dettagliando che avrebbe in futuro «dedicato più tempo al silenzio e alla preghiera, per recuperare questi spazi». Dei cinque vescovi che in Italia hanno rassegnato le loro dimissioni nei mesi scorsi, tre hanno già visto nominati i propri successori. Anche per questo monsignor Douglas Regattieri aveva spiegato di essere certo che a stretto giro di posta l’annuncio e l’ufficialità sul futuro e sul nuovo vescovo sarebbero arrivati anche per la Diocesi di Cesena - Sarsina.