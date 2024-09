Nuovo sintetico a Martoranello inaugurato da “vecchie glorie” del Cesena e una selezione del Comune

Sono passati 24 anni dal 28 maggio 2000, quando la Polisportiva Martorano aprì i cancelli del centro sportivo di via Calcinaro che oggi si arricchisce del nuovo campo principale in sintetico, inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, del vicesindaco Christian Castorri, del presidente di Campus Cesena Sport Cesare Pollini, del direttore generale del Cesena Fc Corrado Di Taranto e di Bruno Piraccini in rappresentanza della Fondazione Fruttadoro Orogel. Il rinnovato terreno di gioco ospiterà, oltre agli allenamenti settimanali delle giovanili bianconere e dei ragazzi del calcio “integrato”, le gare di campionato del Cesena Primavera e Under 18 e della squadra femminile. Inoltre ad inizio ottobre (in occasione della prossima pausa del campionato cadetto) sarà a disposizione per gli allenamenti della formazione di Mignani che per una quindicina di giorni si trasferirà da Villa Silvia dove sono previsti lavori di manutenzione.

Campo sintetico

Le opere di sistemazione, eseguite dalla Baraghini Costruzioni, erano state avviate il 3 giugno e hanno visto la posa di un manto sintetico di nuova generazione con sottotappeto elastico di intaso vegetale 100% biodegradabile prodotto dalla Limonta (che aveva realizzato anche il primo sintetico allo stadio Manuzzi) in sostituzione di quello in erba. Il nuovo campo centrale di 101x64 metri ha ottenuto l’omologazione “Quality Pro” della Fifa, a cui a breve seguirà quella della Lega Nazionale Dilettanti. Tra le due panchine è stata aggiunta una torretta per le telecamere. I lavori complessivi hanno richiesto una spesa di 800mila euro, comprensivi dell’impianto di illuminazione da 500 lux a lampade a led, a cui vanno sommati circa 20mila euro annui per la manutenzione. La tribunetta coperta, invece, non ha subito modifiche e la sua capienza rimane di 1.000 spettatori tra seduti e in piedi.

Il centro sportivo

Il centro sportivo di Martorano, guidato da sempre da Daniele Martini, copre una superficie di 41mila metri quadrati (al momento non estendibile) e accoglie non solo attività agonistiche ma anche di svago. La proprietà appartiene a Campus Cesena Sport, che ha come soci la Fondazione Fruttadoro Orogel, la Cesena Holding (i vecchi soci del Cesena Fc post fallimento, presieduta da Michele Manuzzi) e la Fondazione Famiglia (Pierluigi) Tortora. Giornalmente vi gravitano dai 350 ai 400 ragazzini, oltre ai genitori, per un migliaio di partite e partitelle disputate all’anno. Come ha ricordato il sindaco, nonché presidente della Provincia, la sua collocazione logistica è ottimale (al centro tra autostrada, Secante e E45), ma presenta problemi di viabilità. Per rendere meno pericolosa la via Calcinaro, dove solo “teoricamente” vige il limite dei 50 km/h, sono allo studio provvedimenti, compreso l’autovelox.

Inaugurazione

Il taglio del nastro è stato preceduto dalla gara amichevole vinta (3-1) dal Cesena Legends, capitanato dall’inossidabile “Micio” Orlandi” contro la Rappresentativa del Comune di Cesena, con il sindaco nei panni di battitore libero. Domani pomeriggio la prima partita ufficiale Cesena-Ternana (serie B femminile).