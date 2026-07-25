Nuovo ospedale di Cesena, nel piano di investimenti Inail altri 38 milioni. Lattuca: “Un importante passo avanti”

Nel piano di investimenti Inail annunciato oggi dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni compaiono altri 38 milioni per il nuovo Ospedale di Cesena “a superamento delle criticità finanziarie derivanti dall’aumento dei prezzi in edilizia degli ultimi anni, consentendo così di prevedere l’avvio della gara di appalto per la realizzazione entro il 2026”. Per il nuovo Ospedale di Cesena sono anche confermati i 170,2 milioni di euro per la realizzazione del Blocco 2 aree intensive.

Così il sindaco Enzo Lattuca: “Il via libera della Conferenza Stato-Regioni al programma degli investimenti INAIL - che prevede sia la copertura finanziaria per la realizzazione a Villachiaviche anche del polo logistico e dei servizi per tutta l’Ausl Romagna che una quota integrativa di 38 milioni di euro per il nuovo ospedale, è un ulteriore passo avanti importante nel percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Cesena. Abbiamo chiesto e ottenuto questo ulteriore passaggio e questa accelerazione, e siamo molto soddisfatti di essere stati ascoltati. Ora chiediamo che con la stessa celerità Ausl Romagna e Inail arrivino alla stipula della convenzione che, a seguito dell’incontro che abbiamo avuto a Roma, potrebbe concretizzarsi tra settembre e ottobre prossimi. A quel punto, essendo ormai pronto il progetto esecutivo dell’ospedale, è ragionevole pensare che entro la fine dell’anno si possa partire con la gara d’appalto per la realizzazione. Il Comune Cesena, e io in prima persona, continueremo ovviamente a seguire questo progetto, a sostenerlo e a fare di tutto affinché tutto il tempo di un progetto che sappiamo essere complesso venga utilizzato al meglio senza ulteriori pause improduttive. Può sembrare che nell’ultimo anno non sia accaduto nulla, ma non è così. Ricordo che nel luglio dell’anno scorso fu approvato il progetto definitivo. Negli ultimi 12 mesi questo progetto definitivo e oramai stato trasformato in progetto esecutivo e si è attivata la pratica, appunto, per arrivare all’intesa con INAIL per i necessari 38 milioni di euro aggiuntivi. Parliamo di un intervento complessivo di 343 milioni di euro, quindi di un ospedale all’altezza delle nostre aspettative e necessità”.