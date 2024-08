Nuovo accordo tra la Biblioteca Malatestiana e il Campus universitario di Cesena per lo sviluppo del sistema bibliotecario integrato

Prosegue la collaborazione tra la Biblioteca Malatestiana e l’Alma Mater Studiorum – Campus di Cesena finalizzata al consolidamento di un sistema bibliotecario integrato che, superando le difficoltà generate dall’appartenenza a enti e sistemi bibliotecari differenti, permetta agli utenti universitari e cittadini l’accesso reciproco ai servizi di consultazione e prestito librario.

La Malatestiana, oltre a garantire il servizio di pubblica lettura presso le proprie sedi, è parte attiva nella costituzione di un sistema bibliotecario cittadino che, oltre all’integrazione con le biblioteche scolastiche, conventuali e private, si estende anche alle strutture universitarie presenti nel territorio, attraverso specifici accordi. Su queste premesse, il Comune di Cesena e l’Alma Mater Studiorum di Bologna - Campus di Cesena, nel rispetto delle relative competenze, già a partire dal 2001 hanno intrapreso un fruttuoso rapporto di scambio, con iniziative coordinate e sinergiche.

“Perseguendo un obiettivo comune – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – rinnoviamo per il prossimo quinquennio l’importante rapporto di collaborazione che, in questi vent’anni, ha permesso l’implementazione della dotazione libraria della Malatestiana attraverso l’acquisto di materiale bibliografico specialistico, ampliando l’accesso al prestito librario da parte degli utenti universitari. I corsi di studio dell’Università di Bologna istituiti presso le sedi di Cesena e Cesenatico, infatti, necessitano di una dotazione bibliografica specialistica, a carattere monografico e periodico, nonché di servizi bibliotecari avanzati ed accessibili nel modo più ampio ed agevole possibile. In questo modo, integrando il sistema bibliotecario, siamo in grado di meglio rispondere alle esigenze dell’utenza e di assicurare agli studenti universitari un ulteriore servizio che certamente contribuisce alla prosecuzione del proprio percorso formativo”.

Sulla base di quanto previsto dall’Accordo di collaborazione, il Campus – attraverso la sua Biblioteca centrale – si impegna ad erogare a favore della Malatestiana un contributo finanziario fino a 4 mila euro annui, vincolati all’acquisto di materiale bibliografico specificamente individuato dall’Università, o all’attivazione di progetti volti al miglioramento dei servizi bibliotecari per studenti. La Malatestiana si impegna invece ad utilizzare i fondi ricevuti garantendo agli studenti un supporto concreto nello svolgimento delle attività di studio, ricerca e approfondimento delle discipline.