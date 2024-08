Nuovi lavori “anti violenze” allo stadio di Cesena - VIDEO

Se “il buongiorno si vede dal mattino”, come recita un vecchio adagio, quello sportivo che va ad iniziare potrebbe essere un anno “molto lungo” sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico allo stadio Dino Manuzzi. Domenica 4 agosto, ad oltre un’ora dall’inizio della prima gara ufficiale di Coppa Italia tra Cesena e Padova, la zona a ridosso dell’ingresso della tribuna è stata come noto teatro di scontri: con il tentativo di un nutrito gruppo di ultras del Padova di venire a contatto con gli ultras del Cesena, richiamandoli prima che entrassero in curva Mare. Due tifoserie che dagli spareggi che valevano la Serie A nel cuore degli anni ‘90 non si amano di certo; ma una tifoseria (quella del Padova) che altrettanto certamente non sarà tra le più numerose ed agguerrite a convogliare sul Manuzzi di qui all’inizio del maggio 2025

Provvedimenti in arrivo

Due sere fa un gruppo di padovani è riuscito (dalla zona del circolo tennis di via Veneto) a raggiungere in qualche maniera l’area del sotto passo stadio, iniziando un fitto lancio di sassi, fumogeni e bottiglie contro gli ultras del Cesena che accorrevano dalla direzione opposta. Le forze dell’ordine si sono frapposte tra i due schieramenti evitando la gran parte dei possibili contatti diretti. Poi la parte di tifoseria padovana coinvolta nel tentativo di scontro è stata debitamente sottoposta (e video ripresa) ad identificazione puntuale prima di permettere loro (a primo tempo già bello che finito) di entrare in curva Ferrovia. Identificazioni finalizzate a future denunce e Daspo. Con i video girati al momento degli scontri che verranno scandagliati anche per identificare i partecipanti “lato Cesena” per provvedimenti simili di denuncia ed allontanamento dalle manifestazioni sportive.

Sotto il profilo della “giustizia sportiva” già da oggi sono anche possibili provvedimenti che riguardano l’interezza delle tifoserie. Con divieti di trasferta che potrebbero essere imposti sia ai tifosi del Cesena che del Padova, sia per l’imminente secondo match di Coppa (sabato prossimo al Bentegodi di Verona) che per le prime trasferte di campionato (il Cesena giocherà fuori casa contro il Sassuolo alla seconda giornata, al Mapei di Reggio Emilia). Si vedrà tra poche ore se le conseguenze dei tafferugli fuori dalla tribuna di domenica coinvolgeranno dunque loro malgrado anche tifosi che non via hanno partecipato.

Sicurezza dello stadio

In preparazione al campionato di Serie B che sta arrivando, proprio per evitare nuovi episodi simili, l’area del Manuzzi ed attorno all’Orogel Stadium sta cambiando: per essere pronta per il primo match di B contro la Carrarese calendarizzato il 18 agosto.

Aspettando tifoserie ospiti ben più corpose dal punto di vista numerico, tornerà ad essere utilizzata per i posteggi ospiti l’area del Montefiore che è stata già visivamente modificata in maniera radicale. Non più parcheggi “open space” misti tra tifosi ospiti e clienti del centro commerciale (con relativi disagi di viabilità). Al centro del parcheggio lato stadio è stata infatti montata una grande e lunga cancellata che separerà nettamente l’area riservata ad auto e pullman ospiti da quella di chi vuole soltanto andare a far spesa. Le operazioni di montaggio sono state completate a poche ore dal match contro il Padova e non solo l’unica novità di sicurezza in arrivo.

Separazioni

Una nuova e più spessa recinzione è stata infatti richiesta e verrà installata nello stradello pedonale che conduce alla curva Ferrovia anche a piedi. Proteggendo dagli sguardi dei passanti i tifosi ospiti ed impedendo agli stesi di vedere se vi siano ultras cesenati attorno. Al netto delle nuove telecamere già installate all’interno dello stadio negli ultimi lavori di miglioria, farà il suo esordio con la prima di campionato anche una nuova barriera che separa il settore Distinti dalla curva ospiti. Laddove un gruppo di supporter del Cesena spesso si ritrova e dove più spesso, per vicinanza con gli ultras avversari, avvengono battibecchi e lanci di oggetti che ora saranno quanto meno molto meno “agevoli” e probabili.