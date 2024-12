Nuovi impianti di climatizzazione per il personale sanitario dello stadio di Cesena

Entro il 31 marzo prossimo saranno montati climatizzatori-pompe di calore negli ambienti a uso e servizio della Croce Rossa all’interno dello stadio “Manuzzi”. Questo miglioramento, che avrà un costo di 6.560 euro ed è stato affidato alla ditta cesenate Mordenti, è possibile grazie a una modesta disponibilità economica residua nell’ambito del progetto da 70mila euro per effettuare lavori di manutenzione straordinaria, necessari per adeguarsi ai criteri infrastrutturali previsti dalla Figc, e in particolare il rifacimento del campo di destinazione, ossia arre esterne al campo da gioco, in erba sintetica. L’impianto che sarà installato migliorerà il comfort del personale della Croce Rossa e di chi accede alle prestazioni che questa fornisce, sia d’inverno che d’estate, garantendo temperature idonee alle esigenze igienico sanitarie.