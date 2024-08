Nuova manifestazione a Cesena nei 32 anni della scomparsa di Cristina Golinucci

Il 1° settembre saranno 32 anni da quando Cristina Golinucci è scomparsa per sempre dalla vita e dagli affetti dei suoi familiari. Fagocitata da un muro di misteri inestricabili contro i quali da sempre gli amici e (soprattutto) i parenti della ragazza di Ronta lottano.

Il 1° settembre è stata organizzata una manifestazione per ricordare Cristina. S’intitolerà “Cristina Golinucci, 32 anni senza una verità” ed è stata voluta dall’associazione Penelope, che chiamerà a raccolta tutti coloro che intendono partecipare ed esprimere vicinanza ed appoggio a mamma Marisa Degli Angeli, al Parco per Cristina di Ronta; in maniera anche evocativa a partire dalle ore 15, quando, nella convinzione comune, il destino di Cristina Golinucci il 1° settembre del 1992 si era già drammaticamente compiuto.

Ieri sera aveva toccato quota 25.581 firme la petizione su internet per chiedere di non archiviare nuovamente il caso di Cristina Golinucci e non interrompere le relative investigazioni. Il 1° settembre al parco per Cristina sono già previsti gli interventi del presidente nazionale di Penelope Nicodemo Gentile, dell’avvocato Barbara Iannuccelli e della mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli. Ad ora non sono state confermate le presenze (altamente probabili) anche del sindaco di Cesena e presidente della provincia Enzo Lattuca e del prefetto Rinaldo Argentieri.