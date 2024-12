Nuova copertura del campo per il centro sportivo di Ponte Abbadesse

Il centro sportivo di Ponte Abbadesse sta per riavere il proprio pallone pressostatico sotto cui svolgere alcune attività sportive al coperto, a partire dagli allenamenti dei più piccoli delle scuole calcio, solitamente nel periodo da novembre e marzo. Era stato pesantemente danneggiato nel dicembre 2023, diventando inservibile, a seguito di violentissime raffiche di vento. Adesso il Comune ha affidato a tre ditte gli interventi necessari per riparare quella struttura di via Falconara. Il costo complessivo sfiora i 15mila euro. La cesenate “Soel Costruzioni Elettriche” si occuperà del ripristino dei fari a led posti all’interno del pallone, che furono danneggiati dalla ricaduta su se stesso a a seguito di un grosso strappo causato dal fortunale, che ne provocò il successivo sgonfiamento. Alla “Tutto Tennis Sas”, con sede a Cotignola, è stato affidato lo smontaggio del pallone e il trasporto presso ditta specializzata per la riparazione. Quest’ultima è stata individuata nella “Salvigni Teloni Srl”, che ha propria base a Carpena di Forlì. Le tre aziende riceveranno come compenso per il lavoro fatto rispettivamente 4.477, 1.830 e 8.540 euro. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere tutto pronto e quindi nel 2025 la polisportiva “Nuova Virtus”, che oltre al calcio per bambini e ragazzi, con oltre 300 iscritti, è impegnata nel basket femminile, nel nordic walking e nel podismo, avrà di nuovo a disposizione un pezzo importante del centro sportivo “Elio Maraldi”.