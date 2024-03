Nove Colli. Quest’anno alla partenza ci sarà la “Griglia Romagna”. 10mila euro per i lavori sulla Ciola.

CESENATICO. Una Nove Colli solidale quella del 2023 non solo nelle intenzioni ma anche in maniera concreta. Alla vigilia ormai dell’edizione 2024 arrivano una parte dei frutti della raccolta fondi messa in campo nello scorso anno con € 10.000,00 versati per la ricostruzione del passo Ciola danneggiato dall’alluvione di maggio. A consegnare l’assegno Giunio Bonoli, presidente di Fausto Coppi, nelle mani del presidente provinciale e sindaco di Cesena Enzo Lattuca alla presenza anche del consigliere provinciale e sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Un impegno concreto messo in campo anche grazie al sostegno di Gobik.

La solidarietà non finisce qui perché con questa occasione viene annunciata una grande novità della prossima edizione: sulla linea di partenza sarà inaugurata la “Griglia Romagna” a cui avranno diritto tutti gli iscritti residenti nelle città romagnole che troveranno spazio appena dopo la “Griglia Rossa”. Sul sito ufficiale della corsa saranno presto disponibili tutti i dettagli per accedere alla nuova griglia speciale, sia per chi si è già iscritto e sia per chi deve ancora farlo.

Le parole di Giunio Bonoli, presidente dell’ASD Fausto Coppi: «Crediamo che la solidarietà vada non solo annunciata e sponsorizzata ma poi deve arrivare un momento in cui si concretizza. L’alluvione ha colpito la nostra regione e tutti i ciclisti – che le strade e i paesaggi li conoscono e li amano ancora più degli altri – ne sono rimasti colpiti anche a livello morale ed emozionale. Questa cifra donata insieme a Gobik ed alcuni amici della Nove Colli come Gianni Benedet speriamo che possa segnare l’inizio di un percorso».