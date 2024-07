Nominati presidenti e vice delle commissioni consiliari di Cesena

La seconda seduta ufficiale del neoeletto Consiglio comunale di Cesena era dedicata alla costituzione delle commissioni consiliari e si è svolta nella massima sintonia da entrambi i lati di Palazzo Albornoz. Sotto la direzione dei lavori del presidente Filippo Rossini (già in precedenza informato come da regolamento tramite lista specifica dei nominativi dei designati di ciascun gruppo) sono state certificate le votazioni.

Criteri di composizione

Due i punti all’ordine del giorno con in aula solo tre assenti. La prima chiamata al voto dei consiglieri aveva ad oggetto l’approvazione della «Necessaria modifica di alcuni articoli dello Statuto Comunale a seguito della proclamazione di Cesena come capoluogo della provincia Forlì-Cesena» spiega Rossini. Delibera approvata alla unanimità. Oggetto principale della riunione consiliare era però l’elezione di presidenti e vicepresidenti delle singole Commissioni permanenti. Che da regolamento comunale devono essere varate entro 60 giorni dall’insediamento della nuova amministrazione Cinque le commissioni declinate durante la seduta composte che hanno visto corrisposto il numero proporzionale di componenti per ciascun gruppo consiliare. 6 posti al Pd, 3 a Fratelli d’Italia, 2 a Cesena SìAmo Noi, uno a Cesena 2024 e uno ai rimanenti. Invariata la suddivisione delle materie di competenza; seguiranno la spartizione della precedente legislatura.

Le Commissioni

La prima Commissione si occuperà di Bilancio, finanze, patrimonio, società partecipate, personale, servizi demografici, Polizia Locale, semplificazione, Europa, Protezione civile, sviluppo economico e lavoro, e vedrà come presidente Andrea Imperato (FdI) e vicepresidente Federica Maggioli (Pd). Programmazione e Attuazione Urbanistica, Lavori pubblici, Mobilità e Traffico, Ambiente, Energia, Infrastrutture e Reti gli oggetti di competenza della Commissione 2: presidente Michele Manuzzi (Cesena 2024), vice Giorgio Zanotti (FdI). Cultura, Università, Sport e tempo libero, politiche giovanili, pace e solidarietà, formazione professionale, informazione e innovazione, Biblioteca Malatestiana, pari opportunità e turismo saranno gli ambiti di movimento della 3a Commissione; diretta dal presidente Enrico Castagnoli (FdI) e dalla vice Katuscia Giorgini (Pd). Presidenza e vicepresidenza della 4a Commissione sono state assegnate, rispettivamente, a Fabio Pezzi (Pd) per la maggioranza e Gigliola Ducali per la minoranza (FdI) e dovrà deliberare in materia di Politiche sociali, Sanità, Immigrazione, Scuola-Servizi educativi e Partecipazione. Controllo e garanzia dell’efficienza ed efficacia dell’organizzazione comunale verranno monitorati dalla quinta formazione permanente che vedrà Denis Parise di Cesena SìAmo Noi in qualità di presidente con Ivan Piraccini di Patto per Cesena come vice. Le neo-formate commissioni hanno, a seguito di ulteriore specifica votazione risoltasi con un altro 30/30 positivo, eseguibilità immediata. A fine lavori, Filippo Rossini, ha comunicato la data della prossima adunanza: il 31 luglio.